Cod galben de ceaţă în judeţul Constanţa. Vezi zonele vizate!

Cod galben de ceață
Cod galben de ceață

Meteoorlogii au emis o avertizare cod galben de ceaţă, valabilă până la ora 09.00, în zeci de localităţi din judeţul Constanţa.

Potrivit ANM, sunt vizate zonele:

Zona de litoral a judeţului Constanta, respectiv zona localităţilor: Constanţa, Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Limanu, Albeşti, Pecineaga, Istria, Săcele, Costineşti, Mangalia;

Judeţul Constanta: Constanţa, Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cobadin, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Crucea, Peştera, Chirnogeni, Albeşti, Independenţa, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Pecineaga, Istria, Mereni, Săcele, Costineşti, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târguşor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliştea, Grădina, Mangalia.

”Se vor semnala: local ceaţă ce determină vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m”, anunţă meteorologii.

Avertizarea este valabilă până la ora 09.00.

