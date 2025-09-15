În 2024, orașul a atins un nou record în ceea ce privește traficul aerian și numărul de cazări turistice. Clujul a devenit al doilea oraș ca număr de pasageri aerieni după București. Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a depășit pragul de 3 milioane, iar gradul de ocupare al spațiilor de cazare a crescut semnificativ. În acest context, nevoia de mobilitate urbană eficientă a devenit mai importantă ca niciodată.

De ce contează mobilitatea într-un oraș turistic

Indiferent de motivul vizitei, un turist are nevoie de flexibilitate. Transportul clasic în comun nu oferă întotdeauna soluții rapide sau confortabile, mai ales pentru cei care vin din afara țării sau călătoresc cu bagaje. Taxiurile sunt o soluție, dar nu întotdeauna predictibilă – iar aplicațiile de ridesharing nu sunt întotdeauna disponibile la orele de vârf sau în zonele periferice.

Aici intervin serviciile de închirieri auto, care în ultimii ani s-au adaptat la nevoile publicului: fără birocrație, rezervare online, disponibilitate 24/7 și flote moderne.

Aeroportul din Cluj – poartă de intrare pentru zeci de mii de turiști

Într-o zi obișnuită, aeroportul din Cluj procesează peste 10.000 de pasageri. Cele mai multe zboruri sunt din Europa de Vest (Germania, Italia, Spania, Marea Britanie), ceea ce înseamnă că mulți pasageri sunt români care revin în țară sau străini veniți pentru turism, muncă sau tratamente medicale.

În acest context, închirierea unei mașini direct din aeroport devine nu doar comodă, ci o alegere logică. Timpul devine esențial, mai ales în cazul călătoriilor scurte.

Cum răspund companiile rent a car cererii tot mai mari

Pentru a ține pasul cu dezvoltarea orașului și cu afluxul de turiști, firmele locale de închirieri auto din Cluj au investit masiv în digitalizare și extinderea flotelor. Dacă în trecut închirierea unei mașini presupunea multă birocrație și timp pierdut, acum procesul a devenit rapid, simplu și complet online.

Pentru o experiență fără probleme, turiștii aleg Pont Rent a Car, închirieri auto rapide și sigure, prețuri corecte, flotă variată de mașini bine întreținute și suport 24/7- ideală pentru călătorii.

Ce aduce în plus față de alte opțiuni:

-Preluare rapidă din aeroport, fără timp pierdut sau drumuri suplimentare

-Disponibilitate non-stop, inclusiv noaptea și în weekend

-Flotă diversificată, de la modele economice pentru oraș, la SUV-uri sau mașini premium

- Mașini curate, bine întreținute, cu toate reviziile la zi

- Rezervare online simplă, fără depozit sau taxe ascunse

Această abordare orientată spre client a dus la o fidelizare crescută și la recenzii pozitive, în special din partea turiștilor care revin în Cluj periodic pentru afaceri sau vacanță.

Trendul european: tot mai mulți turiști preferă mobilitatea individuală

La nivel european, în ultimii 3 ani, s-a observat o creștere de peste 40% a închirierilor auto în orașe medii și mari. Pandemia a accentuat nevoia de autonomie și distanțare, iar acest obicei s-a păstrat.

România urmează același trend. Iar Cluj-Napoca, ca oraș cu populație tânără, cu aeroport în expansiune și evenimente internaționale, se află în avangardă.

De ce contează acest lucru pentru economie locală

Serviciile de rent a car nu doar că aduc un plus de confort turiștilor, dar au și un impact direct în economia locală:

- susțin afaceri locale (service-uri, spălătorii, IT, logistică)

- creează locuri de muncă

- contribuie la modernizarea infrastructurii urbane de mobilitate

În plus, ele oferă o alternativă viabilă la traficul haotic și la transportul în comun subdimensionat, mai ales în perioadele aglomerate.

Concluzie

Cluj-Napoca continuă să se dezvolte accelerat, iar serviciile din jurul acestui boom turistic trebuie să țină pasul. Mobilitatea urbană este unul dintre pilonii esențiali ai unei experiențe turistice reușite, iar firmele care oferă soluții rapide, flexibile și moderne sunt cele care vor beneficia cel mai mult.

Pentru cei care vizitează Clujul și doresc libertate totală de mișcare, opțiunea de închiriere auto cu preluare din aeroport este una eficientă. Servicii precum cele oferite de Pont Rent a Car demonstrează că și companiile locale pot concura cu succes pe o piață din ce în ce mai competitivă.