Anunțul emoționant al închiderii a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a localului, unde reprezentanții au confirmat că demolarea va avea loc marți. Potrivit surselor locale, decizia vine în urma pierderii unui proces în instanță.

Mesajul transmis de echipa Stuf a fost plin de nostalgie și recunoștință:

„Prieteni,

Vă scriem pentru ultima dată de pe plaja din Vamă.

De aici, de unde am fost cei mai frumoși, cei mai liberi, cei mai noi. Aici vor rămâne toate poveștile noastre. Aici se încheie o eră. Mulțumim! 🤍

Am sperat până în ultima clipă că nu vom fi nevoiți să vă dăm o astfel de veste. N-a fost suficient. Oficial, povestea STUF-ulu din Vamă, așa cum îl știam și îl iubeam cu toții, se va încheia marți. Tot ce-am trăit împreună în ultimii 25 de ani va fi ras cu un buldozer de pe fața pământului. Ne vor rămâne amintirile. În fond, nimeni nu ne poate lua asta.

În natură, peștii mici vor fi întotdeauna vânați de peștii mari. La fel și în fața justiției din România, se pare. După două decenii de luptă, rechinii au învins. Nu ne rămâne decât să ne dăm bătuți. Și să vă mulțumim că ați fost aici.

Cum ne simțim? Îngrozitor de triști, foarte obosiți, dar cât se poate de optimiști privind viitorul STUF-ului. Ne-am petrecut o viață aici. Toți oamenii pe care îi iubim au legătură cu locul acesta. Nu știm cum pot arăta verile altfel decât aici, cu voi. Oameni buni, realizați ce am făcut împreună? Am transformat bucata asta de plajă într-o legendă. Sunteți fantastici!

Ne vom odihni, ne vom scutura, ne vom reorienta și o vom lua de la capăt. The sun will rise and we will try again. Acum și oricând va mai fi nevoie. Ceea ce vă dorim, sincer, și vouă, oricând simțiți că ușile vi se închid în față.

Cu dragoste,

Prietenii de la STUF”, se arată pe pagina oficială de socializare a acestora.

În ciuda tristeții momentului, echipa privește cu optimism spre viitor, promițând că legenda Stuf va renaște.

Decizia de demolare a marcat sfârșitul unei ere pentru mulți dintre cei care considerau Stuf un loc iconic al litoralului românesc.