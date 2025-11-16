Clinica susține că aspectul ține exclusiv de o problemă administrativă, fără legătură cu activitatea echipei medicale, care „nu a fost informată că autorizația nu era încă emisă și nu a avut nicio implicare în acest proces”. Totodată, conducerea afirmă că unitatea era dotată cu aparatura și materialele medicale necesare, conforme cerințelor legale.

În urma incidentului, activitatea medicală din acel sediu a fost suspendată imediat, iar tratamentele pacienților au fost relocate către celelalte clinici Crystal Dental Clinic, care, potrivit comunicatului, sunt complet autorizate.

Referitor la ancheta în curs, conducerea clinicii precizează că instituțiile abilitate – medicina legală, organele de anchetă și Colegiul Medicilor – investighează cauzele medicale ale decesului. „În acest moment, nu există nicio concluzie oficială care să lege situația administrativă de cauza medicală a decesului”, se arată în comunicat.

De asemenea, compania a inițiat o analiză internă pentru a stabili cum a fost posibil ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea procedurilor administrative și pentru a preveni astfel de situații pe viitor. Analiza vizează, potrivit sursei citate, doar aspectele administrative, nu personalul medical.

„Regretăm profund pierderea suferită. Este o tragedie care ne afectează pe toți, iar gândurile noastre sunt alături de familie”, afirmă reprezentanții Crystal Dental Clinic, subliniind că vor colabora în continuare cu autoritățile și vor comunica public informațiile confirmate oficial pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Comunicatul integral emis de Crystal Dental Clinic

„În contextul incidentului tragic petrecut într-unul dintre sediile noastre, Crystal dental clinic srl transmite următorul punct de vedere oficial:

Situația autorizării sediului

Sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare.

Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparține conducerii.

Personalul medical nu a fost informat că autorizația nu era încă emisă și nu a avut nicio implicare în acest proces.

În ceea ce privește dotările, confirmăm că locația era echipată cu toată aparatura și materialele medicale necesare, conforme cerințelor legale în vigoare.

Suspendarea activității

Activitatea în acel sediu a fost suspendată imediat.

Tratamentele pacienților au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, care sunt complet autorizate.

Situația anchetei

Cauza medicală a incidentului este în curs de investigare de către instituțiile abilitate – medicină legală, organele de anchetă și Colegiul Medicilor.

În acest moment, nu există nicio concluzie oficială care să lege situația administrativă de cauza medicală a decesului.

Pe durata intervenției de urgență, întreg personalul medical a acționat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior. Singurul nostru interes este aflarea adevărului. Crystal dental clinic srl cooperează integral cu toate autoritățile și pune la dispoziție toate documentele solicitate.

Analiza internă

Am inițiat o analiză internă completă pentru a stabili:

cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării,



unde au existat vulnerabilități administrative,



ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni repetarea unei astfel de situații.



Această analiză vizează exclusiv procedurile administrative și nu personalul medical.

Poziția clinicii față de familie

Regretăm profund pierderea suferită.

Este o tragedie care ne afectează pe toți, iar gândurile noastre sunt alături de familie.

Vom continua să oferim autorităților tot sprijinul necesar pentru stabilirea adevărului.

Crystal dental clinic srl va comunica public pe măsură ce vom avea informații confirmate oficial.”, se arată în comunicatul clinicii Crystal Dental Clinic.