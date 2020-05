Cîțu: Cea mai mare amenințare pentru stabilitatea economică e armata populistă din Parlament

Invitat la ,,Legile Puterii\"\" de la Realitatea Plus, Cîțu a afirmat că social-democrații nici n-ar trebui să prezinte astfel de proiecte, de vreme ce au lăsat bugetul într-o stare deplorabilă.

,,Rezervele de stat erau goale când am venit, iar primele rezultate le-am avut in martie. Și pentru acest lucru ar trebui să răspundă guvernările anterioare pentru că a fost un act criminal să lași rezervele de stat goale.

A doua vulnerabilitate vine din Parlament, până acum am reușit să oprim toate măsurile populiste venite din partea tuturor partidelor de opoziție, unele scad venituri, altele cresc cheltuieli din parlament, niciuna nu are ceva în spate, o fundamentare riguroasă, toate pun în pericol stabilitatea ecoonomică și riscă să ne arunce în haos.

Dacă am fi fost la fel de iresponabili și am fi acceptat toate aceste măsuri populiste ale Opoziției, am fi aruncat România în aer.

Pericolul cel mai mare vine din Parlamentul României, unde s-a întâlnit această armată de populiști este în campaniei electorală, pe ei nu-i interesează bunăstatrea românilor, nu-i interesează dacă țara mai există mâine, pe ei îi interesează doar să obțină câteva voturi în plus", a afirmat Florin Cîțu la Realitatea Plus.