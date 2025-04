Drumarii au reușit să ajungă joi până în zona kilometrului 43, limita județului Gorj cu Vâlcea, după ce au traversat cu bine cel mai înalt punct al acestui drum, Pasul Urdele, situat la 2.145 de metri altitudine.

”Continuăm și astăzi acțiunea de deszăpezire a DN 67C, tronsonul montan cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului. Am trecut de cel mai înalt punct al DN 67C, de Pasul Urdele, am trecut cu bine și de acel punct unde mai exista riscul să găsim în partea carosabilă pietre aduse de pe versanți. Am reușit să trecem cu bine, colegii mei au depășit acel punct, au trecut de limita de județ, coboară în zona Tablelor, așa cum este cunoscută limita de județ între Gorj și Vâlcea, către Izvorul Răgușitu și după aceea începe urcarea către zona Cărbunele. Zăpada este cam la fel ca în anii trecuți. Suntem cu toate utilajele

Districtului Rânca prezente, oamenii sunt motivați să finalizeze cât mai repede”, a declarat, joi, reprezentantul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, Cristi Tudor.

Reprezentanții intrituției le recomandă participanților la trafic să nu intre pe sectorul de drum închis până când Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în calitate de administrator al drumului, nu va anunța oficial că acest lucru este permis.