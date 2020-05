Ciprian Romanescu, despre intervenția polițiștilor în Herăstrău: Obiectivul nostru nu a fost sancționarea, ci am avut un scop preventiv

"Colegii mei s-au dus acolo. Au gasit mai multe persoane si restaurante deschise, care serveau in regim Take away. Le-au recomandat oamenilor sa pastreze distanta sociala si sa nu stea in grupuri formate de mai multe persoane", a declarat, astăzi, la Realitatea Plus, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Ciprian Romanescu.

Potrivit acestuia, obiectivul oamenilor legii "nu a fost sanctionarea, ci am avut un scop preventiv, de protejare a sanatatii populatiei". "Am actionat pentru informarea cetatenilor cu privire la noile reguli legate de trecerea de la starea de urgenta la cea de alerta. (...) Colegii mei au reusit sa disperseze multimea, iar dupa miezul noptii oamenii au disparut", a mai spus Rmanescu.