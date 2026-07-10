Ciolacu, atac dur la Bolojan: „Riscăm să pierdem miliarde din PNRR din cauza incompetenței conducătorilor”

Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând executivul de întârzieri „nepermise” în trimiterea către Parlament a celor șapte proiecte de legi esențiale pentru derularea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, liderul PSD afirmă că Guvernul interimar și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, „sunt autorii unei crime cu premeditare” care ar putea costa România miliarde de euro din fonduri europene nerambursabile.
Ciolacu îl acuză pe Bolojan
Ciolacu acuză guvernul Bolojan că a întârziat trimiterea celor 7 proiecte esențiale din PNRR la Parlament, mutând responsabilitatea către Legislativ.
„Acum Bolojan și gașca lui încearcă să mute toată responsabilitatea către Legislativ. Asta după ce, cinic și aberant, a făcut inventarul legilor pe Facebook, dar nu le a trimis nici acum la Parlament.
Dar să fim clari: Bolojan știa de luni de zile că la finalul lunii iunie începe vacanța parlamentară. Știa și nu a acționat. A tergiversat, a amânat și cel mai bun exemplu (unul concret și dureros) este Legea Salarizării!”, a transmis Ciolacu într-o postare pe Facebook.
„Strategia deliberată” a lui Bolojan
Liderul social-democrat susține că întârzierile nu sunt o simplă eroare de calendar, ci o „strategie deliberată” prin care actuala guvernare ar încerca să își ascundă neputința și să transfere vina către alte instituții atunci când va veni „nota de plată” din partea Comisiei Europene.
Ciolacu avertizează că România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR, pe fondul a ceea ce el numește „incompetența și cinismul celor care conduc în acest moment țara”.
„Aceasta nu este o eroare de calendar. Este o strategie deliberată de a ascunde neputința guvernării și de a arunca vina pe altcineva atunci când vine nota de plată. Iar nota de plată va veni.
România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR din cauza incompetenței și cinismului celor care conduc în acest moment țara.”, a mai transmis Ciolacu.