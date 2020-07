Cifrele vorbesc de la sine: tot mai multe minore devin mame, în România

In urma cu doi ani de zile, peste 8.600 de fete cu varste de pana in 18 ani au devenit mame, iar in 83% dintre cazuri aceste fete au renuntat la scoala dupa ce au nascut. In medie, varsta tatilor este cu cinci ani mai mare decat cea a fetelor care au devenit mame, iar 10% dintre tati sunt, de asemenea, minori.

Alarmant este faptul ca numarul unor astfel de nasteri creste de la an la an, chiar si de la luna la luna, spun medicii. Spre exemplu la Iasi, la Materinitatea Cuza Voda, cea mai mare din Moldova, lunar vin sa nasca 15 fete care nu au implinit varsta de 18 ani.

De vina sunt lipsa educatiei din scoli, dar si situatia precara in care se afla familiile acestor copii. De asemenea, un risc il reprezinta si migratia, cele mai multe copile minore sunt lasate in grija parintilor in timp ce parintii sunt plecati la munca in strainatate.