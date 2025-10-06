Trenul va circula zilnic, iar călătoria între cele 2 orașe dureazaă aproximativ 24 de ore.

Programul de circulație și tarife:

Trenul internațional IR 99/401: Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11.10.2025;

Trenul internațional IR 402/100: București Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.

Prețul unei legitimații de călătorie în relația București Nord – Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în cabină), este de 73,4 Euro.

Ruta include opriri în orașe importante precum Vadu Siret, Suceava, Pașcani, Bacău, Adjud, Focșani și Buzău, a transmis CFR Călători.

Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul CFR Călători, din aplicația mobilă, de la automatele din stații sau direct de la casele de bilete.