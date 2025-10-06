CFR Călători deschide linie direct București - Kiev și retur. Cât durează călătoria până în orașul aflat în plin război?

Gara pentru trenuri personale din Kiev
CFR Călători lansează o garnitură directă București - KIev și retur. în condițiile în care capitala Ucrainie ieste tot mai des vizată de bombardamente rusești. Primele trenuri vor pleca din ziua de 10 octombrie.

Trenul va circula zilnic, iar călătoria între cele 2 orașe dureazaă aproximativ 24 de ore.

Programul de circulație și tarife: 

  • Trenul internațional IR 99/401Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11.10.2025;
  • Trenul internațional IR 402/100București Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.

Prețul unei legitimații de călătorie în relația București Nord – Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în cabină), este de 73,4 Euro.

Ruta include opriri în orașe importante precum Vadu Siret, Suceava, Pașcani, Bacău, Adjud, Focșani și Buzău, a transmis CFR Călători.

Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul CFR Călători, din aplicația mobilă, de la automatele din stații sau direct de la casele de bilete. 

 

 