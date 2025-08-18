Nu vorbim doar despre o centrală simplă pe combustibil solid, ci despre o revoluție în încălzire – o soluție superioară cazanelor clasice, fie ele cu sau fără gazeificare. Fără bătăi de cap, fără limitările sistemelor vechi: doar eficiență remarcabilă, economie reală și un confort termic de neegalat.

Indiferent dacă ai o casă mică, o vilă spațioasă sau o clădire de mari dimensiuni, gama de cazane CANDLE – disponibilă în variante de 18, 20, 30, 35 și 50 kW – este proiectată să îți ofere căldura potrivită, fără compromisuri.

Caracteristici și avantaje ale centralelor CANDLE

1. Tehnologia revoluționară a arderii

Centrala pe lemne tip lumânare CANDLE utilizează un concept de ardere inversă – lemnul este aprins în partea superioară și arde treptat în jos, asemenea unei lumânări. Această metodă permite o ardere controlată, eficientă și uniformă, spre deosebire de sistemele tradiționale care ard rapid și ineficient de jos în sus.

2. Combustibil versatil & autonomie extinsă

Aceste centrale sunt proiectate să funcționeze cu o gamă largă de combustibili solizi: lemn, peleți, brichete, rumeguș, paie, porumb sau deșeuri lemnoase. O singură încărcătură poate asigura până la 48 de ore de autonomie, reducând frecvența alimentării casei cu combustibil.

3. Eficiență energetică și economie reală

Centralele CANDLE oferă un randament impresionant de aproximativ 90–94%, ceea ce face ca aproape întreaga energie a combustibilului să se transforme în căldură utilă. Mai mult, chiar și la sarcini mici (10 % din puterea nominală), eficiența rămâne ridicată (până la 93–94 %) – un real avantaj în perioadele cu cerere termică moderată.

4. Confort în utilizare și durabilitate

Cazane robuste, cu schimbător de căldură confecționat din oțel aliat de 4 mm grosime, durabil până la 25 de ani. Eliminarea cenușei se face doar o dată la 2–4 săptămâni, iar curățarea internă este facilă și rapidă.

5. Instalare simplă și operare ușoară

Modelele CANDLE sunt livrate complet echipate, cu kit-uri de supraveghere și distribuție a agentului termic, astfel că pot fi puse în funcțiune în doar 1–2 ore de la livrare. Pentru controlul temperaturii, există opțiunea de controller electronic (Tech Box), care reglează temperatura în cazan cu precizie ±1 °C.

6. Modele variate pentru orice locuință

Centralele sunt disponibile în cinci clase de putere — 18, 20, 30, 35 și 50 kW — adaptate pentru încălzirea unor suprafețe între aproximativ 50 și 500 m².

7. Cariere și încredere pe piața românească

Prezentă pe piața din România din 2012, prima centrală tip lumânare adusă în țară, CANDLE este recunoscută drept cea mai economică soluție de încălzire care funcționează cu combustibil solid. Accentul este pus pe confort, economie și autonomie, cu un brand apreciat pentru simplitate și eficiență.

Alte beneficii comune tuturor modelelor CANDLE

Fiabilitate mecanică: construcție simplă, fără electronică sofisticată, ceea ce reduce riscul defecțiunilor, fără componente electronice fragile, ventilatoare sau piese de întreținere.

construcție simplă, fără electronică sofisticată, ceea ce reduce riscul defecțiunilor, fără componente electronice fragile, ventilatoare sau piese de întreținere. Durată de viață estimată : până la 25 de ani cu mentenanță minimă.

: până la cu mentenanță minimă. Eficiență energetică : arderea lentă și completă reduce pierderile și maximizează energia extrasă din combustibil.

: arderea lentă și completă reduce pierderile și maximizează energia extrasă din combustibil. Acceptă combustibil divers : inclusiv lemn, brichete, peleti, porumb – autonomie extinsă, cenușă redusă (~2-3 curățări pe lună).

: inclusiv lemn, brichete, peleti, porumb – autonomie extinsă, cenușă redusă (~2-3 curățări pe lună). Întreținere redusă: producție scăzută de cenușă și depuneri de gudron.

Domenii de utilizare

Case individuale în zone fără rețea de gaze.

Cabane și pensiuni în zone montane.

Spații comerciale mici și medii.

Ateliere și hale unde este nevoie de căldură constantă.

Centrala pe lemne tip „lumânare” de la CANDLE România este mai mult decât un cazan – este o soluție modernă, eficientă și versatilă pentru încălzirea locuințelor. Combinația dintre arderea inversă controlată, autonomie extinsă, eficiență ridicată și instalare rapidă o poziționează drept o alegere inteligentă pentru cine caută economie și confort real.