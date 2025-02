Mai mult decât atât, acesta nu a postat nimic despre activitatea sa în România pentru că s-a temut că ar putea fi arestat. Totul pentru a-i intervieva atât pe Călin Georgescu cât și pe George Simion pe care i-a numit "președintele de drept al României", respectiv co-fondatorul mișcării Make Europe Great Again în Parlamentul românesc.

Mario Nawfal susține cu vehemență că Uniunea Europeană se rezumă la a anula alegeri, atunci când candidatul cu șansele cele mai mari de câștig nu este pe placul sistemului.

Asta după ce fostul comisar european Thierry Breton a declarat că ce s-a întâmplat în România, ar putea fi necesar și în Germania.

Celebrul prezentator susține că Europa a început să lupte pentru libertate și suveranitate după victoria lui Trump.

I just interviewed Romania’s rightful President, Călin Georgescu, who won but had the election blatantly overturned.



That’s right—an EU democracy and NATO member just had an entire election CANCELLED after the anti-establishment candidate unexpectedly won. (Imagine Trump’s 2016… https://t.co/eMw6wDiGAs pic.twitter.com/MbvZQU9W1z