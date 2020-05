Cele mai importante obiective de infrastructură, verificate de ministrul Transporturilor. Ce investiții au prioritate

”În Portul Constanța am avut discuții cu reprezentanții conducerii Administrației Porturilor Maritime Constanța (APMC) și cei ai Autorității Navale Române (ANR), unități aflate sub autoritatea Ministerului.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat subiecte precum: stadiul implementării principalelor proiecte derulate în acest an de către APMC, situația navei Queen Hind, evoluțiile în cadrul activității de pilotaj precum și gradul de digitalizare a activității portuare.

Investițiile in Port vor continua prin promovarea unor proiecte majore de dezvoltare, astfel încât să valorificăm la maxim potențialul acestui obiectiv. Proiectele aflate in pregătire si care vor fi demarate in anul 2020 ((implementare în perioada 2021- 2027) însumează 101,2 mil. euro:

Portul Constanța se poate dezvolta doar prin implicare și profesionalism!

Următorul obiectiv a fost spitalul modular mobil de campanie aflat pe stadionul Portul din municipiul Constanța. Acesta a fost primul amplasament pe care l-am transferat către un spital militar, Spitalul Militar Județean Constanța, pentru organizarea unei unități sanitare destinată tratării persoanelor infectate cu noul coronavirus. Un spital functional, foarte bine organizat , cu o capacitate 55 de bolnavi COVID -19 și 120 de carantinați în tabăra de corturi amenajată.

A doua parte a vizitei a vizat verificarea stadiului lucrărilor realizate pentru prevenirea și înlăturarea efectelor calamității naturale produse ca urmare a alunecării de teren care a afectat taluzul Canalului Dunăre – Marea Neagră, mal stâng, în zona localității Cumpăna.

Un proiect pentru care Guvernul liberal a asigurat finanțarea și a cărui finalizare trebuie urgentată! De aceea, am solicitat implicare maximă, astfel încât graficul de lucrări să fie respectat sau chiar devansat.

Ultima oprire a fost pe Podul peste brațul Borcea pentru a verifica la fața locului starea în care se află acest important obiectiv. Este pentru prima dată când se realizează un asemenea proiect de reparații, început pe data de 7 mai a.c. cu semnarea unui contract pentru Expertiza Tehnică în vederea identificării lucrărilor necesare de reparații.

În baza rezultatului expertizei, proiectul de reabilitare a celor două poduri dunărene, de la Cernavodă și Borcea, va intra în etapa finală de evaluare a finanțării din fonduri nerambursabile, costurile necesare pentru realizarea lucrărilor urmând a fi finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Nu în ultimul rând, am dorit să transmit un mesaj extrem de serios actorilor responsabili din CNAIR în vederea analizării posibilității sistării lucrărilor de pe Autostrada A2, începând cu data de 15 iunie și reluarea acestora în toamnă.

Obiectivul nostru este să accelerăm toate proiectele de investiții, dar în același timp, respectul față de cetățeni trebuie să primeze în munca noastră!”, a declarat ministrul.