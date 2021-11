Cu linii la fel de unice și îndrăgite ca Lenovo Ideapad și Lenovo Legion, aveți multe opțiuni la îndemână. Îl vei alege pentru calitatea hardware-ului său intern, pentru ecran sau portabilitate? Și ce zici să investești pentru banii tăi? Indiferent de motivul pe care îl ai: suntem siguri că în această listă îl vei găsi pe cel potrivit pentru tine.

Lenovo IdeaPad Flex 5

Unii cumpărători ar putea fi interesați de accesibilitate, dar pentru cei care doresc să-și cumpere un nou laptop Lenovo și să economisească niște bani, Flex 5 este un laptop compact cu rezoluție FHD de 14 inchi, care începe la prețuri accesibile și oferă upgrade-uri care îl mențin în limita gama de prețuri.

Designul 2 în 1 al lui Lenovo IdeaPad Flex 5 îl face ușor de luat oriunde, o alegere inteligentă pentru școală, munca în afaceri mici și sarcini similare. În interior, modelul de bază începe cu un procesor AMD Ryzen 3 5300U (upgrade prin Ryzen 7), 8 GB de RAM și un SSD PCIe de 256 GB.

Cititorul de amprentă integrat ajută la securitate, în timp ce obturatorul integrat pentru webcam oferă protecție confidențială între conferințe video. Conexiunile includ USB-A 3.2 și USB-C 3.2, precum și HDMI 1.4b, plus suport Wi-Fi 6 pentru rețelele wireless.

Lenovo Legion Y740

Acesta este un laptop Lenovo Legion care stabilește cu siguranță Lenovo ca o companie serioasă de laptopuri de gaming. Este alimentat de chipset-ul Intel Core i0-7H din generația 9750 cu 8M cache, tactat la 2,9 GHz. Acesta poate fi adus până la maximum 4,5 GHz. Este asociat cu GPU-ul NVidia GeForce GTX 1070 cu 8 GB GDDR5. Memoria RAM este de 16 GB DDR4 cu viteză de memorie de 2666 MHz și SSD de 1 TB cu viteză de rotație a hard diskului de 2 TB 7200 RPM, hard disk SATA. Este compatibil cu software-ul Windows 10 și vine cu software-ul suplimentar Lenovo obișnuit.

Ecranul are 17,3 inchi si are o rezolutie mare de 1920 x 1080 pixeli in tehnologia Full HD IPS. Cântărește 10,1 lire sterline și dimensiunile sunt 16,2 x 12 x 0,91 inci. Tastatura este proprietară și poate fi personalizată. Difuzoarele sunt două difuzoare de 2W împreună cu un subwoofer de 3W cu tehnologie Dolby Atmos.

Lenovo Ideapad 3

Lenovo Ideapad 3 este un computer pentru utilizatorul obișnuit . Are un ecran de 14 inchi, o dimensiune care este apreciată atunci când se lucrează sau se consumă conținut multimedia, și mai mult cu rezoluția sa de 1920 × 1080, adică Full HD. În ceea ce privește performanțele sale, are componente medii care ne vor permite să ne mișcăm cu solvabilitate, deși îl putem configura cu gama de baza Intel (core i3) sau gama înaltă (core i7). Dacă preferăm Ryzen, există și el. Cele 8 GB și procesorul său Intel Core i5 din a zecea generație sunt mai mult decât suficiente pentru orice distribuție Linux ușoară, deși va funcționa corect și în Windows 10, care este sistemul cu care vine preinstalat ca standard. Îl ajută și hard diskul SSD, de 512GB în acest caz, care oferă o viteză mai mare de citire/scriere a datelor.

Lenovo Legion 5

Lenovo Legion 5 este unul dintre computerele Lenovo care merită, mai ales dacă suntem dispuși să plătim ceva mai mult. Este un computer vândut pentru jocuri video, care se traduce în componente mai puternice. În ceea ce privește performanța, avem un Intel Core i7 sau AMD Ryzen 7 cu care deschiderea aplicațiilor va fi o sarcină de câteva zecimi de secundă. Cei 8 GB de RAM ne vor permite nu doar să mutăm cele mai solicitante jocuri, ci chiar să rulăm o mașină virtuală fără ca echipa să sufere prea mult. Pe de altă parte, include un hard disk hibrid cu 512GB în SSD în care putem pune multe jocuri grele. Beneficiile acestui extraordinar computer sunt completate cu ecranul Full HD de 14 inchi cu rezoluție 1920 × 1080 și o placă grafică NVIDIA GeForce RTX3060-4GB GDDR6 cu care ne vom bucura de toate jocurile.