Economistul Adrian Negrescu avertizează că intenția Guvernului de a reduce impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) pentru marile companii de la 1% la 0,5% este „cea mai proastă soluție” pe care statul ar putea să o aplice în 2026.

Risc de exod al investitorilor

Negrescu subliniază că o decizie atât de neinspirată riscă să genereze un exod al banilor străini din România către destinații mai atractive, precum Bulgaria, care de la 1 ianuarie 2026 intră în zona euro.

Nu este exclus ca, pe fondul acestor decizii, Dacia să înceapă să își mute treptat producția în Maroc, așa cum a avertizat deja șeful companiei.

Economistul atrage atenția că intrările de capital străin nou sunt la un minim istoric (doar 0,6 miliarde de euro în 2024), în timp ce retragerea banilor sub formă de profituri a ajuns la un maxim istoric (12 miliarde de euro în 2024).

„Sper să ne trezim până nu va fi prea târziu. Nu cu ajutoare de stat, cu granturi cu dedicație către firmele prietene vom rezolva problema investițiilor în România, ci cu un plan coerent care să contureze un cadru fiscal predictibil și cu soluții economice atractive,” a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Contextul fiscal nu este unul tocmai fericit

Pe lângă eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, Negrescu cere retragerea, din 2026, a impozitului pe construcțiile speciale, pe care îl numește „o altă aberație de reglementare care afectează puternic atractivitatea investițională a României”.

Avertismentul economistului vine în contextul în care Guvernul lucrează la un nou pachet de măsuri fiscale care ar urma să intre în vigoare din 2026 și care vizează atât marile companii, cât și sectorul HoReCa.

Sursele din coaliție indică faptul că se analizează reducerea IMCA de la 1% la 0,5% și eliminarea pragului actual de 50 de milioane de euro.

Impozitul minim pe cifra de afaceri a fost introdus în 2023 pentru companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, pentru a asigura o contribuție minimă la buget chiar și din partea celor care raportau profituri mici.