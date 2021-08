În arhiva publicaţiei locale The Ames Tribune, apare o notă de tip fapt divers, datată 4 decembrie 2000, în care relatează cun a fost surprins Florin Cîţu. "...Noapte, la ora 02:11, la intersecţia străzilor Elwood Drive şi Lincoln Way din oraşul Ames, conducând sub influenţa băuturilor alcoolice."

Informaţia apărea într-un grupaj de știri de tip buletin de presă al poliției, cu cele mai importante evenimente din plan local.

Florin Cîţu ar fi stat două zile în închisoare şi a plătit o amendă de 1.000 de dolari. Informaţia a fost făcută public, inițial, de site-ul Legalizăm.ro, iar ulterior premierul a confirmat evenimentul.