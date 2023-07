Poliţiştii din Ialomiţa au deschis dosar penal pentru abuz în serviciu, în cazul femeii care a născut în faţa Spitalului Urziceni.

„La data de 31 iulie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Urziceni s-au sesizat din oficiu, în urma imaginilor apărute în spaţiul public, privind o femeie care naşte în curtea unei unităţi medicale. Faptele privesc săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către personalul medical”, a transmis, luni, IPJ Ialomiţa.

Reamintim că o femeie, de 24 de ani, din localitatea Bărbuleşti, s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Urziceni, în travaliu, la scurt timp aceasta născând în curtea unităţii medicale.

Managerul spitalului în curtea căruia o femeie a născut pe asfalt: „Nu pot să vă spun de ce s-a întâmplat”

„Eu consider că ceea ce am făcut de 6 ani și jumătate în acest spital s-a făcut bine. Nu pot să vă spun de ce s-a întâmplat la Urziceni. Noi am procedat exact singura chestie e că asistenta trebuia să...

Avem două echipe de control, urmează o anchetă”, a spus managerul Spitalului Urziceni - Daniela Ianuș.

Întrebată de ce este suspendată activitatea la Secția Pediatrie până pe 15 august, directorul a răspuns: „Este suspendată pentru că 5 din cele 7 asistente ale secției sunt în concediu medical. Fac și eu o sesizare la Casa de Sănătate să verifice dacă aceste concedii medicale sunt reale sau nu.

Avem trei linii de gardă: chirurgie, medicină internă și pediatrie. Avem medici devotați, care își fac meseria și care își depășesc competențele”, a mai spus aceasta.

Întrebată de reporterul Realitatea PLUS dacă acei medici și-au făcut meseria și și-au depășit competențele seara trecută, aceasta a răspuns: „da. Nu sunt descumpănită, vom face anchetă și vom vedea ce se va întâmpla. Nu am apucat să fac o anchetă internă. Nu încercați să mă intimidați”.

„Posturile au fost blocate prin ordonanță de guvern, avem deficit de medici”, a mai spus managerul.

Mai multe anchete au fost deschise, iar autoritățile responsabile pasează vina. Ministerul Sănătății a trimis Inspecția Sanitară la spital și spune că unitatea medicală are o secție funcțională de ginecologie, însă spitalul este în subordinea primăriei. Angajații primăriei au venit cu acuzații grave la adresa conducerii unității medicale.

Totul s-a întâmplat în jurul orei cinci dimineața atunci când tânăra mămică a ajuns la camera de gardă a unității medicale cu contracții puternice. Însă, femeia ar fi fost anunțată că unitatea medicală nu are linie de gardă de ginecologie și va fi transferată la Spitalul de Urgență din Slobozia. Grav este că pacienta nu a fost supravegheată, iar în momentul în care a ieșit în curtea spitalului a intrat în travaliu.