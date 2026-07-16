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Caz șocant în județul Dolj. Bărbat de 56 de ani, mort după ce s-a împușcat cu un asomator pentru animale

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 12:51

Un incident șocant a avut loc, joi, în județul Dolj, unde un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața după ce s-a împușcat cu un asomator pentru animale. Poliţiştii au început cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragicul eveniment.

Alarma a fost dată de un bărbat de 37 de ani

Poliţiştii din Dolj au fost sesizaţi, joi, de un bărbat de 37 de ani din comuna Işalniţa cu privire la faptul că, într-o casă din localitate, se află o persoană împuşcată.

”La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţişti din cadrul Secţiei nr.1 Poliţie Rurală Şimnicu de Sus, dar şi echipaje SMURD, ocazie cu care s-a constat că cele sesizate se confirmă. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că un bărbat, de 56 de ani, din localitate, folosindu-se de un asomator pentru animale, în timp ce se afla în locuinţă, s-ar fi împuşcat”, au afirmat poliţiştii.

Medicii nu au mai putut să facă nimic pentru victimă

Cadrele medicale ajunse la locul incidentului au început manevrele de resuscitare, dar în cele din urmă a fost declarat decesul bărbatului.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. El continuă cercetările pentru stabilirea cu împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

De asemenea, anchetatorii au dispus şi realizarea unei expertize medico-legale pentru aflarea cu exactitate a cauzei decesului.

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