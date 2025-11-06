Gigantul francez Carrefour a transmis o poziție oficială în legătură cu speculațiile privind o posibilă retragere de pe piața românească. Reprezentanții retailerului subliniază că grupul își continuă activitatea în România, unde plănuiește noi investiții și extinderi ale rețelei de magazine. Într-un mesaj recent, compania a precizat că reacționează astfel la articolele apărute recent în presă referitoare la operațiunile sale locale.

Analiza portofoliului și contextul economic dificil

Carrefour a recunoscut, în documentele oficiale adresate investitorilor, că mediul economic din România s-a deteriorat în ultima perioadă. Compania indică drept cauze principale inflația ridicată și scăderea încrederii consumatorilor, fenomene care afectează direct puterea de cumpărare și, implicit, consumul. În raportul privind rezultatele financiare la nouă luni, retailerul menționează că măsurile de austeritate aplicate de autorități au slăbit piața de retail și au condus la o diminuare a cererii. La aproape două săptămâni după apariția acestor informații, grupul a oferit publicului clarificări suplimentare.

Mesajul transmis de conducerea Carrefour

În legătură cu speculațiile privind o posibilă cedare a operațiunilor din România către un alt actor de pe piață, oficialii companiei au explicat că „la jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026, și ca răspuns la schimbările din piață, Grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale.” Reprezentanții retailerului au subliniat că „articolele apărute în presă privind o posibilă tranzacție nu reflectă un anunț oficial din partea companiei. Strategia Carrefour de prezență și investiții în România este cea comunicată către angajați, parteneri, investitori și în spațiul public.”

„România este o piață cu potențial”

Conducerea Carrefour România a transmis, prin vocea CEO-ului Gilles Ballot, că grupul își menține încrederea în piața locală. „România este o piață cu potențial, care a crescut modele profesioniste de retail, iar relațiile cu comunitățile locale ne confirmă că am făcut alegerea corectă să investim în dezvoltarea companiei pe piața din România. Toate acestea ne oferă suficiente motive să ne poziționăm în continuare ca un actor important pe piața de retail și ca unul dintre principalii inovatori ai acesteia”, a afirmat Gilles Ballot.

Originea zvonurilor: Bloomberg și publicațiile franceze

Ipoteza unei posibile retrageri a Carrefour din România a fost avansată inițial de Bloomberg, care a anunțat că retailerul ar fi mandatat grupul financiar BNP Paribas pentru a identifica eventuali cumpărători ai afacerilor sale locale. Conform surselor citate, această mișcare s-ar înscrie într-un proces mai amplu de reevaluare a prezenței internaționale a grupului, ce ar include și retrageri din Polonia și Argentina, după vânzarea recentă a operațiunilor din Italia.

Publicația franceză L’Informé a mers mai departe, afirmând că decizia de vânzare a activităților din România ar fi fost deja luată, deși compania nu a confirmat informația. Potrivit site-ului retaildetail.be/fr, BNP Paribas ar fi fost desemnată banca responsabilă de găsirea unui posibil cumpărător.

