Carmen Dorobăț: „Este important acest pașaport COVID. Cine o să se vaccineze o să poată arăta oriunde merge că este protejat de această boală”

Carmen Dorobăț: „Se scrie istorie in medicina si in bolile infectioase din tara noastra. Speram ca e inceputul opririi acestui val de coronavirus. Vorbim de o patologie care a pus probleme unei lumi intregi. La Iasi vor ajunge peste 200 de doze de vaccin, procesul va incepe tot astazi. (…) Noi medicii am citit prospectul, ne-am documentat. Am citit literatura de specialitate. Nu ne asteptam sa apara reacii adverse. Sunt doua administrari, la interval de 21 de zile. (…) Este important acest pasaport COVID. Cine o sa se vaccineze, o sa poata arata oriunde merge ca este protejat de aceasta boala. (…) Vom urmari cifrele, ca sa vedem ce procent din cei care se vor vaccina se vor infecta, si mai ales dupa cat timp, daca va fi cazul. (…) La vaccinul anti-gripal, imunitatea tine de la 6 la 8 luni. La cel anti-COVID vom vedea daca e la fel ca la cel sezonier (6-8 luni) sau va fi mai mult. Rapelul trebuie facut la 21 de zile, mai exista vaccinuri la care se face rapel la un numar de zile.”