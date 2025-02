Parchetul General a început urmărirea penală împotriva lui Călin Georgescu și îl va cerceta sub control judiciar, la câteva ore după ce președintele ales a fost oprit în trafic de polițiști și dus cu mandat în fața procurorilor. Potrivit Realitatea Plus, cel mai grav cap de acuzare este infracțiunea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Ca urma a măsurii impuse, Georgescu nu are voie să apară în mass media, să-și creeze conturi pe rețelele de socializare, să poarte armă sau să părăsească țara, potrivit Realitatea Plus. Aceeași sursă indică faptul că documentul oficial a fost transmis presei înainte de a-i fi adus la cunoștință lui Georgescu, mai ales că în document nu apare numele politicianului.