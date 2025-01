„Insulta este declarația înfrângerii. Deci tu nu ai cum să te aperi. Eu nu am de ce să mă apăr în fața unor grosolănii. Mama a fost o femeie foarte elegantă. Foarte elegantă. Da, deci cum v-am spus, insulta este declarația înfrângerii. Într-o fotografie (n.r.: difuzată de Realitatea PLUS) este alături de fratele ei, cel care m-a crescut de altfel. Cu nenea Traian, cum i-am spus eu. Traian Popescu a fost șeful garnizoanei București. A fost un om extraordinar. Deci nu ai cum să te aperi în fața grosolunilor. Și n-ai nici de ce, credeți-mă. Este faza extremă a comunismului. Este lupta, vedeți, pe care ei o duc în continuare. Acest atac stalinist-stroschist, care a fost de pe vremea pe care o știm, în momentul respectiv, cel puțin în 45-60, vă amintiți foarte bine. Și care el continua. Este partea extremă. Ei au ajuns într-un punct în care disperarea este atât de mare, încât, sigur că pot lua din ce am făcut, nu știu, poate în alte vieți de acum 2000 de ani. Vedeți, dumneavoastră, și Tâlharul de pe cruce în ultimul moment a avut conștiință. Eu de aceea v-am spus, mă ghidesz în această misiune pentru trezirea neamului românesc pe compasiune, pe cooperare și pe bun simț”, a spus Călin Georgescu.