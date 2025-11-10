Un român a arătat cum reclama uriașă a lui Ciprian Ciucu de pe un bloc este luminată, iar în spatele blocului este beznă. Echipa Realitatea PLUS i-a solicitat lui Ciprian Ciucu un punct de vedere, dar nu a răspuns până acum.

„Uitați oameni buni, lumea suferă de reclame pe blocuri, pe care se cheltuie bani de la buget, vedeți ditamai reclama pe bloc in cartier. Uitați ce bine e luminată, vedeți câtă lumină e? Haideți să vedem câtă lumină este în spetele blocului în schimb”, spune bucureșteanul în timp ce filmeaza afișul imens de pe bloc.

@georgeomdemunte 🌃” Afară e vopsitul gardul, înăuntrul e leopardul!”; La ora actuală iar se investește masiv în reclame electorale, Din ce adevăratele probleme ale cetățenilor nu sunt rezolvate. De trei săptămâni nu funcționează iluminatul public prin spatele blocurilor în cartierul Crângași sector 6 București! ♬ sunet original - georgeomdemunte

Cadrul videoclipului se mută apoi în spatele blocului respectiv:

”Și uitați în spatele blocului câtă beznă. De trei săptămâni e așa în cartier, lumina nu funcționează. Primăria de sector o dă pe Primăria Generală pentru că acolo e compania de iluminat public, iar compania de iluminat public văd că nu face nimic. Uitați ce e în spatele blocului, iar în fața blocului lumini imense, campanii electorale pentru primărie. Să vă fie rușine”.

