Bogdan Licu, propus prim-adjunct al procurorului general, recunoaște că a fost mason câțiva ani, dar și-a dat demisia

La finalul interviului, procurorul a cerut să facă și câteva aprecieri privind relatările mass-media ca ar face parte din Masonerie. Procurorul spune că a făcut parte din aceasta, dar și-a dat demisia în 2012. El arată că CSM a dat în 2013 decizia prin care magistrații nu pot face parte din asociații secrete, iar judecătorii și procurorii sunt obligați să completeză în declarația de interese dacă sunt masoni.



"Vreau să mai spun ceva, la final. Un subiect pe care vreau să-l clarific și care a fost adus în atenția publică, am constatat că nu m-ați întrebat. Dar a fost speculat nefondat ca o critică la adresa mea, ca o speculație, și anume apartenența mea la Masonerie. Vreau să clarificăm și acest lucru.



Da, am făcut parte din Masonerie. Nu am fost un membru activ, am fost de 2-3 ori la întrunirile dânșilor, dar începând cu luna august 2012, cu un an înainte de a fi emisă hotărârea CSM, mi-am dat demisia de acolo. Acest lucru se găsește la dosarul pe care fiecare fost mason îl are la Marea Loja. Am vrut să clarific acest lucru, pentru a nu mai fi alte speculații cum că sunt mason. Nu sunt mason", a precizat Licu.



Membru CSM: Ați fost?

Bogdan Licu: Am fost pentru câțiva ani. Să știti că nu este un lucru urât.



Nicolae Solomon: Ați comunicat public că n-ați fi fost?

Bogdan Licu: Nu. Eu am îndrumat jurnaliștii care m-au contactat sa se adreseze oficial Marii Loje Naționale. Am constatat că nu au făcut-o sau poate au făcut-o, dar nu au fost multumiți de răspunsul primit, pentru ca ideea era ca ei să fi încălcat acea hotărare a CSM-ului./ Nu aveam cum să o încalc, eu dându-mi demisia cu un an înainte apariției acesteia.



Nicolae Solomon: Deci, la întrebările presei, ce i-ați îndrumat să facă?

Bogdan Licu: I-am îndrumat să se adreseze Marii Loje Naționale.