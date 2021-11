Întrebat de jurnaliști ce va face PSD la negocierile de joi după-amiază, de la ora 16.00, după decizia PNL a desemnării lu iNicolae Ciucă pe postul de premier, Marcel Ciolacu a explicat că propunerea rămâne Alexandru Rafila.

„Eu am crezut că îl propun pe domnul Rafila. În acest moment, PSD are propunerea pe Alexandru Rafila. Noi mergem la negocieri la ora 16.00 cu cei de la PNL. În acest moment, înțeleg că PNL are altă propunere pentru rotație”, a spus Ciolacu, într-o declarație scurtă către presă.

Întrebat daca are o înțelegere cu președintele Iohannis pentru Nicolae Ciucă premier al guvernului PSD-PNL-UDMR, Marcel Ciolacu a negat: „Doamne ferește, nici măcar nu am stat de vorbă. Credeţi că dacă aveam o înţelegere cu preşedintele , de două luni de zile, stăteam în această criză politică?! Chiar mi se pare aberant”, a răspuns președintele PSD jurnaliștilor.

Declarația lui Ciolacu vine după ce PNL tocmai a decis că propunerea pentru noul Guvern este Nicolae Ciucă. În plus, vicepreședintele Robert Sighiartău a exclus orice posibilitate ca PSD să dea premierul în primele 18 luni.

Decizia din BEx al PNL de joi, de alegere, cu unanimitate de voturi , a lui Nicolae Ciucă drept viitorul premier al guvernului cu PSD și UDMR, vine după o discuţie dintre Florin Cîțu, preşedintele PNLși Klaus Iohannis, miercuri seaă, după blocarea negocierilor cu cei de la PSD.