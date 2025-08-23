Reprezentanții IGSU au prezentat sâmbătă bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore, în urma furtunilor.

Fenomenele meteo au afectat 78 de localități din 18 județe și din București. Pompierii au evacuat apa din curți, beciuri și subsoluri, au îndepărtat 241 de copaci și 9 stâlpi căzuți, și au intervenit pentru elemente de construcție desprinse de pe 11 clădiri. Au fost avariate 73 de autovehicule.

S-au înregistrat 7 victime: 3 decese (1 în Argeș, 2 în Ilfov) și 4 persoane rănite (2 din Argeș, 1 din Prahova, 1 din București).

Pe DN7, în Vâlcea, traficul rutier a fost îngreunat din cauza apei și aluviunilor.

La Lucieni (Argeș), acoperișul unei clădiri s-a prăbușit peste 3 persoane – 2 au fost rănite, 1 a decedat. La Negoiești (Prahova), o persoană a fost rănită de un acoperiș căzut. În Sectorul 4 (București), un copac a lovit o persoană pe trotuar.

La Snagov, două persoane aflate cu caiacul pe lac au fost surprinse de furtună și s-au înecat.

Au fost emise 19 mesaje RO-Alert în 14 județe și în București.

Furtuna a provocat haos în Capitală dar și în țară. Persoane rănite și copaci căzuți peste carosabil și mașini VIDEO