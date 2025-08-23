Bilanț IGSU după furtunile care au lovit România: 3 oameni au murit, 240 de copaci doborâți de vânt și 73 de mașini avariate, în 78 de localități din 18 județe

București, sub asediul furtunii: copaci doborâți pe mașini, carosabil și conducte de gaze. Autoritățile lansează apeluri la prudență
Furtunile violente de vineri seară au provocat pierderi de vieți omenești și pagube semnificative în mai multe zone ale țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, trei oameni și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite. Intervențiile pompierilor s-au desfășurat în 78 de localități din 18 județe, precum și în municipiul București, unde au fost necesare acțiuni de evacuare a apei din curți, beciuri și subsoluri.

Reprezentanții IGSU au prezentat sâmbătă bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore, în urma furtunilor.

Fenomenele meteo au afectat 78 de localități din 18 județe și din București. Pompierii au evacuat apa din curți, beciuri și subsoluri, au îndepărtat 241 de copaci și 9 stâlpi căzuți, și au intervenit pentru elemente de construcție desprinse de pe 11 clădiri. Au fost avariate 73 de autovehicule.

S-au înregistrat 7 victime: 3 decese (1 în Argeș, 2 în Ilfov) și 4 persoane rănite (2 din Argeș, 1 din Prahova, 1 din București).

Pe DN7, în Vâlcea, traficul rutier a fost îngreunat din cauza apei și aluviunilor.

La Lucieni (Argeș), acoperișul unei clădiri s-a prăbușit peste 3 persoane – 2 au fost rănite, 1 a decedat. La Negoiești (Prahova), o persoană a fost rănită de un acoperiș căzut. În Sectorul 4 (București), un copac a lovit o persoană pe trotuar.

La Snagov, două persoane aflate cu caiacul pe lac au fost surprinse de furtună și s-au înecat.

Au fost emise 19 mesaje RO-Alert în 14 județe și în București.

