Ce au descoperit cercetătorii Studiul publicat în BMJ Evidence-Based Medicine a analizat: 560.000 de persoane din Marea Britanie și SUA, urmărite mai mulți ani 2,4 milioane de date genetice legate de consumul de alcool.

Rezultatele au fost clare: cu cât bei mai mult, cu atât crește riscul de demență. „Pentru oricine alege să bea alcool, studiul nostru sugerează că un consum mai mare de alcool duce la un risc mai mare de demență”, spune Stephen Burgess, statistician la Universitatea din Cambridge. Studiul arată că riscul de demență crește odată cu consumul de alcool, indiferent de factorii genetici. Cercetarea respinge ideea că alcoolul moderat ar fi benefic și subliniază că „nicio cantitate de alcool nu este sigură pentru sănătatea noastră”.

„Dovezile genetice nu oferă nicio susținere pentru un efect protector [al alcoolului] – de fapt, sugerează contrariul”, explică Anya Topiwala, cercetător clinic senior la Universitatea din Oxford. De ce este alcoolul periculos pentru creier Chiar și trei băuturi pe săptămână cresc cu 15% riscul de demență, comparativ cu o băutură pe săptămână.

„Cercetările fundamentale în neuroștiințe au arătat că alcoolul este direct toxic pentru neuronii din creier”, a subliniat Tara Spires-Jones, directoarea Centrului pentru Științe ale Creierului de la Universitatea din Edinburgh. Cercetătorii spun că renunțarea la alcool sau reducerea consumului poate o măsură eficientă de prevenire a demenței. „Reducerea consumului de alcool în rândul populației ar putea juca un rol semnificativ în prevenirea demenței”, a subliniat Anya Topiwala. Două noi studii arată că exercițiile fizice reduc riscul de demență.

Studiile de neuroimagistică au arătat că și 1-2 unități de alcool pe zi duc la micșorarea volumului creierului. Asta poate favoriza pierderea memoriei și apariția demenței.



