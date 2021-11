„Ne descurcăm mai greu, pensia e mică. Avem un televizor care trebuie să plătim pentru el, am ajuns la un million și 100 pe lună și dacă pensia n-o mai mâncăm, trebuie să ne mai constrângem puțin! Punem roșii, ardei, punem usturoi ca să folosim primăvara. Pensia noastră mică nu ne ajunge, luâm făină pentru 2 turte, mănânc cu femeia mea într-o zi”, a povestit nea Constantin.



Optimist și senin, la cei peste 80 de ani, domnul Constantin speră să mai prindă ziua în care statul să îi ofere o bătrânețe liniștită și fără griji. Are o pensie medie, dar chiar și așa, când toate s-au scumpit, este foarte greu să facă față tuturor cheltuielilor.

„Apa o plătim, gunoiul îl plătim, impozitul îl plătim. Nu ne-a mai dat nimic, acum da la ăștia care are 10 milioane”, spune Constantin.

Ajutor de bază în gospodărie, soția sa, doamna Sofica nu mai poate decât să viseze că va vedea și ea marea, altfel decât la televizor.

„Noi nu stim cum e marea, decât o vedem la tv, noi am muncit întruna. Nu mai zicem de mare, am zice numai să trăim un pic mai bine, la mare nici atât. Să ne mai deie și nouă la pensii, pensiile sunt mici, noi cu ce să trăim? Cat e pensiile lor și cât a noastră. Într-adevăr că ei șade la oraș, e traiul altfel, dar și aici? Dacă nu muncești… ce iei?”, a spus doamna Sofica.

Reporter: Vine Crăciunul, doamna Sofica... ce-o să vă cumpărați?

„Dacă ne ajunge banii cumpărăm, dacă nu, stăm și noi și ne uitam la tv (râde). Nu zic că nu avem să trăim, avem, dar nu bine așa. Măcar de nu mănânc. Cum sa cer eu la copii bani”, a răspuns femeia.

Bătrânii cred că politicienii habar n-au cât de greu se muncește pentru o viață decentă, nu îndestulătoare. „Ar trebui sa muncească pentru noi, dar nu pentru noi. Șade acolo în Parlament”.