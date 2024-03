Femeia în vârstă de 76 de ani, din comuna Călărași, a plecat pentru a cumpăra vin pentru pomană de la un vecin. Seara însă nu s-a mai întors, iar a doua zi a fost găsită de vecini într-un șanț, mai mult moartă decât vie și pe jumătate dezbrăcată.

„A plecat la 4 și nu a mai venit până a doua zi dimineața. Eu nu am putut să ies să o caut, sunt aproape paralizat. Au găsit-o a doua zi bătută, poate şi violată. Când am văzut că nu mai vine, am sunat la vecini, la poliție”, a spus un apropiat.

Bătrâna a fost dusă de urgență la spital cu răni grave și în comă indusă. Momentan însă nimeni nu știe ce i s-a întâmplat, iar anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze. După ce și-a mai revenit, femeia a fost întrebată cine a agresat-o însă din cauza șocului nu a putut spune nimic.

„A venit seara la vecinul după o sticlă de vin pentru biserică. Cât o fi stat nu se ştie, pe la 4 oamenii au găsit-o acolo și a anunțat doamna primar”, a spus o vecină.

Momentan, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală, însă agresorii sunt de negăsit. Autoritățile urmează să verifice și camerele de supraveghere de pe stradă pentru a da de urma făptașilor.