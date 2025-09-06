Conflictul a avut loc între un bărbat de 75 de ani şi ginerele său, de 55 de ani, pe fondul consumului de alcool, transmit oficialii Poliţiei Judeţene Argeş

„Cele două persoane implicate în starea conflictuală au prezentat leziuni, ambii fiind transportaţi la spital, unde, în urma agravării stării de sănătate, a survenit decesul bărbatului de 75 de ani. Celălalt bărbat, de 55 de ani, a primit îngrijiri medicale, după care a fost condus la sediul poliţiei, pentru audieri”, precizează Poliţia Argeş.

Jurnaliştii locali de la curierul.ro notează că primul care ar fi atacat ar fi fost socrul, care a luat cu cuţit cu care şi-a lovit ginerele, iar acesta a ripostat, lovindu-l cu pumnii şi picioarele.

Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror, pentru clarificarea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care fapta a avut loc, pentru stabilirea stării de fapt şi luarea măsurilor legale.