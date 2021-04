Magistraţii Tribunalului Prahova au admis propunerea procurorilor şi au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a inculpatului, sub acuzaţia de omor



Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, Otilia Iosifescu, a declarat, pentru AGERPRES, că, din primele date ale anchetei rezultă că victima şi bărbatul - care are 48 de ani, este din comuna Şirna, este căsătorit şi are trei copii - se cunoşteau de circa un an.



În ziua dispariţiei fetei, cei doi ar fi convenit să se întâlnească în subsolul unei clădiri dezafectate a fostei băi publice din Ploieşti pentru a întreţine relaţii sexuale, precizează sursa citată.



La un moment dat, minora i-ar fi cerut inculpatului o sumă de bani pe care acesta a refuzat să i-o dea şi a împins-o, fata căzând. Ulterior, bărbatul a sufocat-o şi i-a împachetat trupul în mai multe folii.



Principalul suspect şi-a recunoscut fapta, el conducându-i pe anchetatori la locul unde se afla trupul fetei.