Totul s-a întâmplat în mijlocul unui centru comercial din Cluj-Napoca. Bărbatul a căzut dintr-o dată, sub privirile încremenite ale soției. Două tinere care se aflau în zonă au început să îl resusciteze.





Ulterior, echipajul SMURD a ajuns la fața locului. Salvatorii au continuat manevrele de resuscitare, iar la scurt timp inima bărbatului a repornit.



"Pentru că manoperele de masaj au fost efectuate corect, persoana a fost găsită în fibrilație ventriculară și am reușit să preluăm manoperele de resuscitare și după aproximativ 30 de secunde, persoana a ieșit din stop cardio respirator", au declarat salvatorii.



Bărbatul a povestit ulterior despre momentele de groază prin care a trecut.



"Eram în salon, m-am uitat stânga, dreapta, sus, am văzut aparatura și am zis stai că sunt la terapie", a povestit bărbatul.



Incidentul a avut loc înainte de sărbători, iar de atunci bărbatul a mai fost vizitat și acasă de către echipajele SMURD, care i-au verificat starea de sănătate.