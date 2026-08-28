Audieri la DNA Iași în dosarul PNL. Mihai Barbu dă explicații în fața procurorilor

Publicat 28 aug. 2026, 14:06 Actualizat 28 aug. 2026, 14:10 Sursă Realitatea PLUS

Anchetatorii de la DNA Iași au strâns șurubul într-un dosar cu greutate ce vizează conexiuni la cel mai înalt nivel politic. Audierile maraton continuă la sediul serviciului teritorial, unde Mihai Barbu, un personaj-cheie din cercul de influență al PNL, a fost adus pentru a da explicații oficiale în fața procurorilor anticorupție.

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