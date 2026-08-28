Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Audieri la DNA Iași în dosarul PNL. Mihai Barbu dă explicații în fața procurorilor
Mihai Barbu a intermediat o înâlnire între Bogos Ilie Bolojan. Foto/Arhivă
Publicat28 aug. 2026, 14:06
Actualizat28 aug. 2026, 14:10
SursăRealitatea PLUS
Anchetatorii de la DNA Iași au strâns șurubul într-un dosar cu greutate ce vizează conexiuni la cel mai înalt nivel politic. Audierile maraton continuă la sediul serviciului teritorial, unde Mihai Barbu, un personaj-cheie din cercul de influență al PNL, a fost adus pentru a da explicații oficiale în fața procurorilor anticorupție.
Citește și
- 16:14Surse: Nicușor Dan ar putea să-l desemneze din nou pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Ce componență politică ar putea avea noul guvern
- 13:42Guvernul alocă 135 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru salvarea ROMATSA. Conturile companiei sunt blocate
- 13:01Niculina Stelea (senator AUR): „Primarul Capitalei copiază politica lui Bolojan și lovește în familii și persoanele vulnerabile”
- 12:38Fritz atacă serviciile după ce a aflat că rămâne fără mandatul de primar
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News