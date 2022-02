Între timp, au apărut informații extrem de controversate: un martor-cheie din acest dosar este căutat de poliție pentru a preda imaginile înregistrate de camera de bord, dar și cu telefonul mobil, de la momentul producerii tragediei. Femeia spune însă că a șters acele imagini.

„Eu am zis din start că nu vreau să fiu martoră în dosar. Nu înțeleg de ce mă caută poliția, fiindcă oricum nu mai am nicio probă. Am șters și înregistrările surprinse de camera de bord, am șters și tot ce aveam în telefon. Ocupau prea mult spațiu… Care e problema?! Este telefonul meu, șterg ce vreau și când vreau!”, ar fi declarat aceasta, potrivit presei.

Femeia spune că polițistul vorbea la telefon când a ajuns ea.