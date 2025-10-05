La Iași sunt așteptați sute de mii de credincioși, care vor fi întâmpinați de mii de voluntari. Aceștia din urmă se vor asigura că serviciul religios se va desfășura în bune condiții și că pelerinii vor primi mâncare. Anul acesta va fi depusă și racla cu moaștele Sfântului Grigorie Palama, care vor fi aduse din Salonic.

Serviciul religios va începe pe 8 octombrie, la ora 6 dimineața, iar racla cu moaștele Sfintei Parascheva va fi depusă în curtea Catedralei Mitropolitane. Sunt așteptați sute de mii de pelerini, mai mulți decât anul trecut.

„Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla va fi depusă pe baldachinul de care se știe deja. Moaștele Sfântului Grigorie Palama vor fi aduse anul acesta de la Salonic, ne-am dorit foarte mult să le avem. Și iată că anul acesta Dumnezeu a îngăduit acest lucru”, a declarat Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.



Moaștele Sfântului Grigorie Palama vor ajunge în Catedrala Mitropolitană din Iași în noaptea de 11 octombrie. Se spune despre Sfânt că a vindecat mai mulți oameni paralizați, dar și un copil.

Anul trecut, peste 20.000 de pelerini au primit mâncare cu ajutorul voluntarilor. „Există un număr destul de impresionant de restaurante sau instituții care ne ajută să le oferim hrană pelerinilor...100 voluntari...record”, a mai spus Constantin Sturzu.