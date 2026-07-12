Atac armat la un festival din Toronto. Doi morți și trei răniți în urma focurilor de armă

Două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac armat ce a avut loc sâmbătă în Toronto, în zona în care se desfășura un festival de salsa. Informația a fost publicată inițial de forțele de ordine pe rețeaua socială X, amploarea incidentului fiind confirmată ulterior și de instituțiile media locale.
Un festival de salsa din Toronto, Canada, s-a transformat într-o scenă de groază sâmbătă, după ce un atac armat s-a soldat cu moartea a două persoane. Informația a fost confirmată oficial de poliția locală pe rețeaua socială X, iar autoritățile au deschis imediat o anchetă penală.
Potrivit primelor date transmise de forțele de ordine și citate de publicația Le Figaro, echipajele de intervenție sosite la fața locului au identificat cinci persoane care prezentau răni prin împușcare. Din păcate, pentru două dintre victime nu s-a mai putut face nimic, fiind declarate decedate. Până în acest moment, anchetatorii nu au oferit detalii suplimentare cu privire la identitatea sau motivele atacatorului.
Un val de violențe care îngrijorează Canada
Acest incident sângeros vine la scurt timp după un alt atac armat grav, comis la sfârșitul lunii iunie în Montreal. În acel caz, un localnic și un ofițer de poliție și-au pierdut viața înainte ca agresorul să fie împușcat mortal de către forțele de ordine.
Deși Canada este o țară recunoscută pentru un nivel ridicat de siguranță, spre deosebire de vecina sa, Statele Unite, ultimele luni au fost marcate de o succesiune de tragedii care au trimis unde de șoc în întreaga societate.
Printre cele mai zguduitoare cazuri recente se numără cel din orășelul Tumbler Ridge, unde o tânără transgender și-a ucis mama și fratele vitreg, după care s-a deplasat la fosta sa școală. Acolo, agresoarea a deschis focul asupra unei profesoare în vârstă de 39 de ani și a cinci copii cu vârste cuprinse între 12 și 13 ani.
Aceste evenimente recente, cumulate cu alte atacuri internaționale similare înregistrate în spații publice — de la licee din Bavaria (Germania) până la biblioteci din California (SUA) —, readuc în prim-plan dezbaterile globale intense privind controlul armelor de foc și siguranța comunităților.