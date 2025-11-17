Aproape 500 de blocuri din Bucureşti vor rămâne fără apă caldă şi căldură

Compania termoenergetica anunță lucrări de reparații la mai multe conducte din Capitală. Acestea îi vor lăsa fără apă caldă şi căldură pe locatarii a aproape 500 de blocuri.

Pe Calea Moșilor din Sectorul 2 și Bulevardul Corneliu Coposu din Sectorul 3, 121 de blocuri vor fi afectate până pe 21 noiembrie. Tot în Sectorul 3, pe Bulevardul Liviu Rebreanu, alte 77 de blocuri vor rămâne fără apă caldă și căldură în aceeași perioadă.

În Sectorul 4, pe Bulevardul Unirii, 44 de blocuri vor fi afectate până pe 21 noiembrie. De asemenea pe strada Sgt. Nițu Vasile, 106 blocuri și un agent economic nu vor avea apă caldă și căldură, iar pe Calea Văcărești, 21 de blocuri și un agent economic vor fi afectați până pe 20 noiembrie.

În Sectorul 6, pe Bulevardul Iuliu Maniu, 10 blocuri vor fi afectate până miercuri, iar pe Valea Călugărească – Valea lui Mihai, 20 de blocuri vor rămâne fără apă caldă și căldură joi, între orele 09:00–22:00. Tot în Sectorul 6, pe Bulevardul Constructorilor, 94 de blocuri vor fi afectate până marți.

Conductele vizate au vechimi între 27 și 57 de ani, iar compania precizează că termenele de finalizare depind de complexitatea lucrărilor și de starea rețelei.