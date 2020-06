Anchetă la Cluj, în dosarul "Șpagă pentru anunțarea deceselor din spitale"

Curtea de Apel Cluj-Napoca a validat, printr-o sentință definitivă, un acord de recunoastere a vinovăției, prin care un angajat de la pompele funebre a acceptat să primească 10 luni de închisoare cu suspendare în schimbul recunoașterii vinovăției.

Ancheta a începuit încă din 2015 și a fost instrumentată, inițial, de către DNA, deoarece exista suspiciunea că ar fi fost implicat chiar șeful Serviciului de Ambulanță. După ce suspiciunea nu s-a dovedit întemeiată, procurorii anticorupție și-au declinat competența.

Potrivit procurorilor de la Parchetul Curtii de Apel Cluj-Napoca, 5 persoane au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar o persoana a fost trimisă în judecată.

Potrivit celor implicați, fiecare angajat al Ambulanței primeau 600 de lei pentru fiercare deces anunțat firmei de pompe funebre. "Administratorul societății, inculpatul I.D., avea o înțelegere cu personalul din cadrul SAJ Cluj in sensul ca, daca functionarii publici il pun in legatura cu apartinatorii persoanei despre al carei deces afla cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu pentru ca sa incheie contracte de prestari servicii funerare, atunci I.D. obisnuia sa-i remunereze financiar cu o suma de bani, cel mai des suma de 600 lei, pe acel functionar public care ii furniza datele ce permiteau intrarea in contact cu acei apartinatori", se arata în sentința care validează acordul de recunoaștere încheiat între procurori și angajatul firmei de pompe funebre.