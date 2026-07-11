Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Ancheta de la azilele lui Pașca ia amploare. Procurorii iau în calcul inclusiv exhumări
Publicat11 iul. 2026, 16:28
SursăRealitatea PLUS
Se extinde ancheta azilelor lui Pașca. Potrivit unor surse, se ia în calcul deshumarea cel puțin a unui beneficiar. Mai mult, procurorii ar fi descoperit mii de comprimate de sedative care ar fi fost administrate bătrânilor, deși nu aveau prescripție de la medic. Procurorii au mai descoperit că unul dintre beneficiarii centrului figura în acte decedat, însă el a fost găsit în viață. Iar fiica unui vârstnic care a petrecut doi ani în căminul din Dumbrava face dezvăluiri, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 18:41Femeie din Buzău, moartă după ce s-a înecat cu un covrig, în timp ce se afla în mașină cu soțul ei
- 18:36Petrecere aniversară transformată în coșmar în Mureș. Atacatori cu bâtă de baseball și topor au rănit trei oameni
- 17:36Alertă în Sectorul 4! Un bărbat înarmat cu un cuțit amenința că își ia zilele. Mama și fratele lui, în apartament
- 16:15Cabană făcută scrum în Hunedoara. Pompierii au mers pe jos un kilometru ca să ajungă la incendiu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News