UPDATE 10:00 Anca Alexandrescu a ajuns în Parcul IOR, din sectorul 3 al Capitalei, aflat în mijocul unui uriaș scandal legat de distrugerea unei porțiuni retrocedate, cu scopul unor dezvoltări imbiliare.

Toată mafia care a sufocat Bucureștiul cu clădiri contruite ilegal trebuie să plătească - este mesajul dur al Ancăi Alexandrescu. Candidata la primăria Capitalei a tras un semnal de alarmă legat de faptul că aceiași oameni care construiesc haotic blocuri pe un plan de urbanism vechi de 25 de ani vor să transforme cele peste 12 hectare distruse din parcul IOR de incendii puse intenționat într-un nou cartier rezidențial. Totul pentru a aduce sume uriașe tot în buzunarele mafiei imobiliare.

"Parcul IOR este o problemă veche, pentru că o suprafață semnificativă a fost retrocedată încă de pe vremea primarului Adriean Videanu, în mod ilegal, pentru că în spatele așa-zișilor moștenitori sunt proprietari de firme imobiliare.

Eu n-am venit aici să facem politică, ci să găsim o soluție. Prima este scoaterea din Planul de Urbanism General a suprafeței retrocedate, pentru că Nicușor Dan a dat amenzi proprietarilor pentru numeroase incendii care izbucnesc, pentru a curăța terenul în vederea viitoarelor dezvoltări imobiliare, pentru că, din păcate, din cauza actualului PUG se poate construi.

Primul lucru este să finalizăm PUG-ul și apoi exproprierea terenului, astfel încât să securizăm cele 12,5 hectare de teren din Parcul IOR. Asta este ceea ce doresc și asociațiile de locatari din zonă. Au făcut demersuri inclusiv în justiție, dar interesele imobiliare au avut câștig de cauză până acum", a declarat Anca Alexandrescu.

La ora 11:00, candidata independentă susținută de suveraniști va ajunge la fostul liceu "Timpuri Noi", Calea Dudești 127.

Ora 12:00, Anca Alexandrescu se va afla pe Esplanada Unirii, pentru ca la ora 13:00 să ajungă la clădirea fostei "Casa Radio", de pe cheiul Dâmboviței, iar la ora 14:00 la Hotel Dunărea, din zona Gării de Nord.