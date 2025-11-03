LIVE TEXT

Laurențiu Botin - E mare responsabilitatea că toți suveraniștii au venit în spatele tău?

Anca Alexandrescu – Uriașă responsabilitate. Îți dai seama că de aceste alegeri depinde, de fapt, viitorul României. Și asta ar trebui să conștientizeze toți românii, și în acest context pun și mesajul domnului Călin Georgescu, pentru că domnul Georgescu nu a scris nicăieri în text că îndeamnă la boicot, ci le-a cerut oamenilor să gândească cu mintea lor, și să facă ceva: Să nu mai stea în spatele televizoarelor, conturilor de Facebook, de TikTok, să facă ceva. Domnul Georgescu este consecvent cu ceea ce a spus și la alegerile prezidențiale, și ceea ce a spus până acum în permanență și ceea ce am spus noi în fiecare seară aici. Că în 6 decembrie a fost o lovitură de stat, că nu mai există democrație în România, că nu mai există libertate de expresie, și domnul Georgescu nu are cum să recunoască aceste alegeri, indiferent ce se va întâmpla, dar așteaptă de la cetățenii români, cei care gândesc la fel ca el, să facă ceva.

Și singurul lucru pe care îl putem face este, întâi, să ne luăm capitala înapoi și apoi suveraniștii, împreună cu domnul Georgescu, cu domnul Simion, cu domnul Luis Lazarus, cu domnul Coarnă, cu absolut toți cei care sunt în această luptă să ia România înapoi.

Laurențiu Botin – Te vei bate cu siguranță cu o hidră politică, care are și mijloace financiare, care are tot felul de structuri, și ala mai departe. Stii că ai de dat un examen, și un examen important.

Anca Alexandrescu - Dincolo de bucureștenii care sunt polarizați politic, este o masă mare de bucureșteni care nu au venit la vot de ani de zile. Pentru că s-au săturat de politic, s-au săturat de aceleași găști, de aceleași aranjamente din care suferă bucureștenii.

Eu nu mă adresez numai suveraniștilor. Din acest motiv țin neapărat să fiu independentă pentru a putea pune pe toată lumea la masă, pentru a putea uni buicureștenii, de fapt acesta este principalul punct al proiectului mei. Să îi unim pe bucureșteni, să unim comunitatea din București, indiferent de opiniile politice și de opțiunile lor, toți avem același interes. Sunt convinsă că toți cei care locuiesc în București își doresc ca Bucureștiul să fie pe primul loc.

Am făcut un exercițiu zilele trecute, am căutat pe Google Bucureștiul pe primul loc. Este la toate nenorocirile pe primul loc. Singurul lucru bun la care este pe primul loc este că Bucureștiul are un PIB uriaș, de 87.000 de euro pe an pe cap de bucureștean, dar din păcate bucureșteanul nu simte asta. Nu se întorc la el acești bani.

În București există niște prăpăstii uriașe între sectoare. Unii plătesc gunoiul, alții nu plătesc gunoiul, unii beneficiază de deszăpezire, alții nu. Asta îmi doresc, să îi pun pe toți la masă pentru că până acum politicul a fost dezbinat, și-au dat la picioare unii la alții.

Atenție, când a fost Gabriela Firea primar al Bucureștiului eu lucram la guvern, și pot să vă spun cu mâna pe inimă că colegii săi de partid i-au blocat proiectele. Singura care a vrut să o ajute a fost Viorica Dăncilă dar nu a fost lăsată. Nu a putut să unească ELCEN cu RADET din cauza colegilor de partid.

L-am văzut pe domnul Drulă care spune că vrea metroul la București. Păi dânsul a fost ministrul Transporturilor în timp ce Nicușor Dan era primar. De ce nu i-a dat Metrorex la Primăria Capitalei, vă spun eu, din același motiv. Pentru că domnul Drulă l-a și dat afară pe domnul Nicușor Dan din partid, acum se pupă.

Am văzut că și domnul Băluță se pupă cu Nicușor Dan, s-a USR-izat. Parcă îi e rușine cu PSD. La conferința de presă am fost întrebată dacă voi candida împotriva PSD. In primul rând vreau să lămuresc un lucru. Candidez împotriva acestei puteri pentru bucureșteni. Să fie foarte clar. Eu îmi asum trecutul meu, am spus-o din prima clipă de când am venit aici la Culisele Statului Paralel. Cine sunt, unde am fost, ce am facut, cu cine am lucrat. Nu mi-e rușine de nimic din ce am făcut. Și nu mi-e rușine de sfaturile pe care le-am dat, pentru că de fiecare dată când am lucrat și cei care au lucrat cu mine știu lucrurile acestea, toate sfaturile au fost în favoarea poporului.

Îi văd pe toți acuma că își fac postări cu ce realizări au. Este o prostie ce faceți, voi sunteți puși acolo ca să faceți lucrurile acestea, nu aveți de ce să vă lăudați cu ele. Este meritul poporului care a plătit acești bani, și din banii lor faceți lucrurile astea, trebuia sa faceți și mai mulți, tocmai că sunt bani publici.

Și apropo de PSD. Eu nu imi aduc aminte ca PSD vreodată să fi tăiat pensii, salarii, să distrugă capitalul românesc. A mărit pensii, a mărit salarii, a mărit salariile medicilor, hai sa fim sinceri. Și știu că o îi deranjeze pe mulți când spun lucrurile acestea. Eu îmi asum ce spun. O să îi deranjeze pe mulți ce spun. Primele măsuri suveraniste le-a luat Liviu Dragnea, de asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu el. Că a făcut alte lucruri cu care nu sunt de acord, și am spus și public, și i-am spus-o și în privat, asta e altceva. Fiecare răspunde pentru ce a făcut. Și AAdrian Năstase, și Victor Ponta, și Liviu Dragnea. Dar haideți să spunem lucrurile așa cum sunt. Pentru că cei care au tăiat pensii și salarii sunt cei care sunt astăzi alături de domnul Nicușor Dan, sunt aceiași care l-au susținut pe Băsescu, să nu uităm asta.

Cei de la USR au blocat toată țara când au fost la guvernare, și asta fac și acum. Nicușor Dan a blocat tot Bucureștiul. Am prieteni arhitecți, sunt exasperați, nu se poate face nimic în București.

Dacă Nicușor Dan vroia să facă ordine în București, în primul rând o rezolva cu Planul de Urbanism General. Este o problemă fundamentală. L-a ținut ascuns la sertar, a făcut doar prima etapă, tocmai ca șmecherii să se poată bucura de terenuri, de clădiri, să nu știe nimeni ce se întâmpla în București. Nu e posibil ca o capitală să lucreze după un plan de urbanism general vechi de 25 de ani.

Primul lucru pe care îl voi face, voi rezolva asta și voi chema la masă toți dezvoltatorii imobiliari împreună cu Uniunea Arhitecților din România, să găsim calea comună să deblocăm orașul, să se construiască ordonat, cu reguli clare, și să se dezvolte orașul așa cum se dezvoltă toate capitalele lumii.

Laurențiu Botin - Vreau să nu stau ore întregi în trafic, vreau să am apă caldă și căldură, vreau să nu stau în nămeți, lucruri normale

Anca Alexandrescu - Cu traficul, există soluții în întreaga lume. In Los Angeles există un program cu inteligența artificială care reduce traficul. Apropo de deszăpezire, asta a fost întotdeauna o afacere în București. Toți încasau bani. Cu parcările, tu ai mai văzut o capitală europeană care să aibă în centru toate hipermarketurile? Eu nu o să îi alung, dar le voi cere ca pe timpul nopții să poată să-și parcheze oamenii mașinile. Tot cei cu hipermarketurile în mijlocul orașului pot ajuta comunitatea. Habar n-am daca va fi o taxă, eu voi încerca să ne înțelegem.

Bugetul Bucureștiului este cel mai mare din țară. Și vine Nicușor să spună că nu are bani să dea la copiii cu dizabilități? Banii pe care îi plătesc bucureștenii trebuie să se întoarcă la ei.

O altă idee: Sunt atâtea clădiri de patrimoniu în București pe care niciodată primăria nu le va putea face cu bani publici. le-am inventariat, am chemat toți investitorii, pe cine vrea să participe. Licităm, le luați în administrare, le refaceți, le folosiți 5-10 ani după care plătiți chirie. Dar refacem tot în același timp. E o idee. Împreună cu Dian Popescu, Petrișor Peia, Mihai Enache, vom rezolva și problema apei calde și a căldurii. Îți spun 100%. Eu mi-l doresc în echipa mea șui pe Eugen Teodorovici, pentru că el va știi cum să aducem bani pentru București. Eu vreau să scot bani și din piatră seacă, așa cum fac toate orașele din lumea asta.

Să mai spun ceva: Eu nu voi da bani la presă, ca să fie clar. Când mă duc acolo tai toate contractele pe care le știu că ajung în buzunarele unor băieți, adică în buzunarele lui Sebastian Ghiță, că de asta e supărat pe mine și mă atacă non-stop. Că și la parcări, și la panouri tot domnul Ghiță este. Nu voi da bani la presă, totul voi face transparent, presa va avea acces la toate întâlnirile, așa cum e normal.