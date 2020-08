Alimentarea cu electricitate, întreruptă în mai multe zone din Capitală. Pana de curent se manifestă și la Guvern

Potrivit unui comunicat transmis de e-Distributie Muntenia, lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii cu energie electrica in bune conditii.

Zonele vizate sunt:



București: Str Nutu Ion, Str Mihail Sebastian, Str Nicolae Dobrin, Str Locotenent Gaina, Drumul Taberei (intre Trafic Greu si Lt Gaina, orele 08:00 - 16:00)

Ilfov:*Chiajna-, Tineretului, Rezervelor,strazile adiacente, Loc.Chiajna Rezidence 09:00 - 17:00

*Glina, strada Libertatii de la Str. Helesteului pana la Str. Lacului (inclusiv) 09:30 - 17:30 (preluare clienti pe retea noua)

*Voluntari- Pipera, strada Emil Racovita 09:30 - 17:30

*Mogosoaia, Nichita Stanescu, Vanatorilor, Intrarea Livezilor, Salciilor si strazi adiacente 12:00 - 16:00

Furizorul de electricitate a mai precizat: "Regretam neplacerile resimtite de clienti in cazurile in care aceste lucrari, efectuate pentru a preveni eventuale probleme in alimentare, perturba temporar activitatile acestora. Colaboram cu autoritatile locale, dar si cu alte utilitati, pentru a minimiza impactul", se precizeaza in comunicat.