Poliția Municipiului Cluj-Napoca a confirmat incidentul care a avut loc pe 8 noiembrie în incinta unui liceu, unde un elev de 14 ani avea asupra sa o armă nesupusă autorizării. Potrivit IPJ Cluj, minorul arăta arma colegilor, iar în timpul manevrării, o bilă din plastic a fost proiectată accidental în fața unei colege.

Eleva a fost consultată de personalul medical al școlii, dar nu a necesitat îngrijiri medicale suplimentare, iar părinții acesteia nu au dorit să depună plângere. Polițiștii au ridicat arma și l-au sancționat contravențional pe elev cu o amendă de 1.000 de lei, conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor.

Poliția reamintește că introducerea în școli a oricărui obiect care poate pune în pericol siguranța elevilor – precum arme, replici sau obiecte contondente – este strict interzisă. De asemenea, autoritățile subliniază importanța implicării părinților în supravegherea minorilor și a obiectelor pe care le dețin, precum și rolul esențial al cadrelor didactice în identificarea timpurie a comportamentelor de risc, pentru a preveni astfel de gesturi care pot avea consecințe legale și emoționale.