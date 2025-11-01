Alertă în stațiunea Băile Felix. Peste 20 de copii s-au simțit rău, iar trei dintre ei au ajuns la UPU

Probleme au fost raportate la mai multe hoteluri
Alertă în stațiunea Băile Felix, după ce peste 20 de copii, din toate colțurile țării, veniți pentru un turneu de fotbal, au acuzat stări de rău, cu grețuri și vărsături. Trei dintre micuți au prezentat simptome atât de grave, încât au ajuns la Urgențe și au fost internați. 

Șefa Direcției de Sănătate Publică Bihor, a confirmat pentru BIHOREANUL că joi a fost declanșată o anchetă epidemiologică, imediat după ce instituția pe care o conduce a fost informată că, miercuri, 3 copii cazați la Hotelul Mureșul din Băile Felix s-au prezentat la UPU cu vărsături, scaune diareice și dureri abdominale.

Cu o zi înainte, toți micuții mâncaseră ciorbă țărănească și pulpe de pui cu cușcuș.
 
Probleme și la alte unități de cazare
 
Doi dintre cei trei mici fotbaliști au fost diagnosticați la UPU cu „suspiciune de toxiinfecție alimentară” și au rămas internați circa o zi în spital.

Totuși nu este stabilită clar, în această fază, sursa îmbolnăvirilor, căci și mici sportivi cazați la un alt hotel, deci care au avut alt meniu - au acuzat stări de rău, dar fără ca vreunul să fie ajuns la spital. DSP a extins ancheta și la nivelul hotelului Poenița.