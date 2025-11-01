Șefa Direcției de Sănătate Publică Bihor, a confirmat pentru BIHOREANUL că joi a fost declanșată o anchetă epidemiologică, imediat după ce instituția pe care o conduce a fost informată că, miercuri, 3 copii cazați la Hotelul Mureșul din Băile Felix s-au prezentat la UPU cu vărsături, scaune diareice și dureri abdominale.

Cu o zi înainte, toți micuții mâncaseră ciorbă țărănească și pulpe de pui cu cușcuș. Probleme și la alte unități de cazare Doi dintre cei trei mici fotbaliști au fost diagnosticați la UPU cu „suspiciune de toxiinfecție alimentară” și au rămas internați circa o zi în spital.

Totuși nu este stabilită clar, în această fază, sursa îmbolnăvirilor, căci și mici sportivi cazați la un alt hotel, deci care au avut alt meniu - au acuzat stări de rău, dar fără ca vreunul să fie ajuns la spital. DSP a extins ancheta și la nivelul hotelului Poenița.