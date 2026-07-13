Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Alertă în Mamaia Nord! Apa mării s-a înnegrit, iar mirosul puternic i-a speriat pe turiști VIDEO
Apă mare/ Captură foto
Apa mării și-a schimbat culoarea pe o plajă din Mamaia Nord, iar mirosul puternic resimțit în zonă i-a determinat pe turiști să sesizeze autoritățile. Deocamdată, cauza fenomenului nu este cunoscută, iar verificările sunt în desfășurare.
Citește și
- 10:06Zi de foc pentru salvamontiști. 16 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
- 08:54Suspiciune de antrax cutanat la Botoșani! Un bărbat de 44 de ani, internat la Boli Infecțioase
- 08:46Șocant! Mormântul tinerei ucise de Emil Gânj, vandalizat: familia fetei trece prin momente de coșmar
- 16:28Accident cu ATV-ul în Alba. Doi tineri au ajuns la spital după ce s-au răsturnat în zona Piatra Craivii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News