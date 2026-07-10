Advertising
Advertising
Vremea· 1 min citire
Alertă de la ANM. Cod galben de furtuni, grindină și descărcări electrice în patru județe din țară
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Meteorologii au emis vineri seară o atenționare nowcasting Cod galben de vreme rea, valabilă în județele Botoșani, Suceava, Neamț și Iași, valabilă în intervalul orar 20:15 și 21:30.
Citește și
- 09:05Cum va fi vremea până pe 10 august. ANM anunță temperaturi peste normal și mai puține ploi
- 16:32Alertă de la ANM. Avertizări nowcasting de vreme rea în mai multe localități: averse torențiale, vijelii și descărcări electrice
- 11:06Vreme instabilă în București, cu ploi torențiale, vijelii și Cod galben de furtuni. Cât va dura episodul de instabilitate
- 10:27Furtuni violente în România. ANM a emis COD PORTOCALIU și COD GALBEN pentru mai multe județe
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News