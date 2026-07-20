Alertă de inundații în Vaslui. Cod portocaliu pe râurile Prut și Sărata până la miezul nopții

Publicat 20 iul. 2026, 18:12 Sursă Agerpres

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundații, valabilă până la miezul nopții pe sectoare de râuri din județul Vaslui.

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