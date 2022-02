In cazul in care ati cumparat produsul respectiv, sunteti sfatuiti sa nu‐l consumati si sa il returnati in magazinele Biocorner, pana la data de 28.02.022, urmand sa primiti contravaloarea lui.

Pentru informatii suplimentare, puteti contacta:

Telefon 037.291.8008

E‐mail: comenzi@biocorner.ro

Magazin Biocorner Dorobanti, Str. George Calinescu nr 4, Sector 1, Bucuresti

Magazin Biocorner Jolie Ville, Str. Erou Iancu Nicolae nr 103, Voluntari, Ilfov

Magazin Biocorner Corbeanca, Soseaua Unirii nr 240, Corbeanca, Ilfov