Adrian Câciu îl acuză pe Ilie Bolojan de blocaj guvernamental: „România fără Bolojan premier ar arăta mult mai bine”

Deputatul PSD Adrian Câciu a lansat joi un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că blochează măsurile economice și sociale propuse de partenerii de coaliție, în ciuda situației economice critice prin care trece țara.

„Când e criză, Bolojan se ascunde și blochează orice decizie”, a scris Câciu, subliniind că „este criză socială, consumul a scăzut cu 25%, puterea de cumpărare cu 10%!”. Ministrul a criticat refuzul premierului de a aproba măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile, în condițiile în care PSD ar fi propus soluții „pentru cei nevoiași”.

Potrivit lui Câciu, șeful Guvernului ar fi respins inclusiv inițiativele venite din partea miniștrilor PSD din agricultură și energie, deși acestea ar fi fost discutate inclusiv în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Economia s-a dus la vale, se confisca și banii autoritătilor locale, nu se plătesc facturile restante la utilitati și investitii, inflatia creste pe zi ce trece, prețurile cresc, consumul a scazut enorm, oamenii o duc din ce în ce mai greu, dobanzile cresc, firmele intră în faliment, somajul crește, România a intrat în recesiune! Bolojan respinge tot! Nu doar inițiativele PSD! A sfidat TOATE partidele din Coaliție!”, a acuzat Câciu, cerând „deblocarea guvernului” și „o conducere funcțională a țării”.

„România fără Bolojan premier ar arăta mult mai bine! Este incredibil cât rău poate să faca un om unei țari, unui popor, într-un termen atât de scurt!”, a încheiat fostul ministrul social-democrat.