realitatea plus

Deși fostul consilier din Ministerul Transporturilor, Gabriel Bohâlțeanu, s-a înțeles cu procurorii să facă trei ani de închisoare, Tribunalul București s-a opus, potrivit Realitatea Plus.



După decizia Tribunalului Capitalei, procesul metroului care ar fi fost negociat pe șpagă ajunge în ultima stație: Curtea de Apel București. Judecata a început, însă, cu o amânare, din doua motive: pe de o parte, fostul consilier a cerut un răgaz pentru a-și angaja un avocat, iar pe de altă parte pentru că un judecător a lipsit din motive personale.



Afacerea ar fi fost pusă la cale acum nouă ani.



Totul s-ar fi întâmplat în 2012 când, în contextul schimbărilor politice, planurile de prelungire a magistralei 4 de metrou ar fi fost puse sub semnul intrebarii. Proiectul, unul ambitios, s-a și concretizat între timp și a vizat construirea unui tunel de peste 1,3 km dar si a 2 stații, printre care și Străulești.



Se zvonea că noua putere nu prea e interesată de proiect, așa că oamenii de afaceri au început să se întrebe dacă investiția mai continuă. Reprezentantul uneia dintre firme ar fi primit asigurări că metroul se face. Dar, după cum a declarat la DNA, planul urma să meargă mai departe dacă se dă mită. Afaceristul s-ar fi întâlnit cu secretarul de stat de atunci, Valentin Preda, și cu Gabriel Bohâlțeanu, consilier al ministrului Transporturilor de la vremea respectivă.



După câteva zile, într-un restaurant din București, s-ar fi stabilit și valoarea șpăgii: 750 de mii de euro, scriu procurorii în documentul obținut de Realitatea PLUS.



Numele ministrului de atunci, Ovidiu Silaghi, și cel al premierului Victor Ponta nu apar în dosar. Potrivit DNA, banii ar fi ajuns la consilierul Bohâlțeanu și la un complice, în vreme ce secretarul de stat nu ar mai fi pus mâna pe mită. Preda, care neagă acuzațiile, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.